images
images
images
images
images
images
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм
Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм

Fotokvant CAP-58х72 крышка с насадками для фигурного боке 72 маски для 58 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-2868

Крышка с насадками Fotokvant CAP-58х72, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 72 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

Описание

Рисунок боке зависит от размера и формы диафрагмы. И если не задаваться целью распотрошить объектив, чтобы изменить форму диафрагмы, фотограф может использовать готовые специальные насадки. Их можно поставить на объектив и использовать в качестве второй фигурной диафрагмы. 

Интересные варианты с узорчатым боке можно получить практически с любым объективом и фотоаппаратом. Например, со стандартной оптикой, используя объектив 18-55, для получения красивых сердечек на снимке необходимо:

  • переключиться на ручной режим фокусировки (MF)
  • кольцо фокусировки повернуть до минимального значения
  • зум установить на максимальное значение (в рассматриваемом примере это 55 мм)
  • установить минимальную диафрагмы (скажем, f/3.5)

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Видеоурок &quot;Как правильно смешать постоянный и стробовый свет&quot;
Видеоурок "Как правильно смешать постоянный и стробовый свет"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.