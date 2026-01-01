Fujimi FRSU-4952 переходное повышающее кольцо Step-Up 49-52 мм

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5258 Step-Up 52-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 52 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-4952 Step-Up 49-52 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 49 мм. Изготовлено из металла.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5258 Step-Up 52-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 52 мм. Изготовлено из металла.
Fotokvant CAP-52-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 52 мм.
Нейтрально-серый фильтр Hoya ND4 PRO 52 мм.
Фильтр предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Диаметр - 52 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-72.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-72 мм.