RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 52 мм

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Светофильтр Benro SHD ND1000 IR ULCA WMC Ø 52 мм нейтрально-серый создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Не влияет на цветопередачу, обеспечивает уменьшение экспозиции на 10 ступеней. Уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию. Диаметр - 52 мм.