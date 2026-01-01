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RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 52 мм
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 52 мм

RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 52 мм

Raylab
Артикул: DAN-7533

Фильтр RayLab ND2-400 нейтральный, диаметр - 52 мм.

Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Создает равномерное затемнение всего изображения. Диаметр - 52 мм.

Описание

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

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