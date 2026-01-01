RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 52 мм

Арт. DAN-8086

Светофильтр Benro SHD ND1000 IR ULCA WMC Ø 52 мм нейтрально-серый создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Не влияет на цветопередачу, обеспечивает уменьшение экспозиции на 10 ступеней. Уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию. Диаметр - 52 мм.