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Fotokvant LADU 77-82 повышающее кольцо для фильтров 77-82 мм

Fotokvant LADU 77-82 повышающее кольцо для фильтров 77-82 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-1132

Fotokvant LADU 77-82 - повышающее переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр - 77-82 мм.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.


Описание

Fotokvant LADU 77-82 повышающее кольцо для фильтров 77-82 мм

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