Fotokvant LADU 77-82 повышающее кольцо для фильтров 77-82 мм

Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LADU 77-82 - повышающее переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр - 77-82 мм.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.
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Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 62-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 62-82 мм.
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Компактный штатив-трансформер QZSD Q555 с шаровой головой.
Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатива для фотографа. Максимальная высота - 138 см, в сложенном виде - 36 см. Максимальная нагрузка - до 5 кг. Материал - алюминий.
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.
Фильтр рассеивающий Chris James 229 Quarter Tough Spun
Изготовлен из нетканного полиэстера.
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.