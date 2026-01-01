JJC NLP-28 чехол для объектива

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
JJC NLP-28 – неопреновый чехол для объектива.
Чехол для объективов размером до 100x280 мм. Благодаря толстому слою наполнителя прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. На чехле предусмотрены карабин и петля для ремня, благодаря чему его можно носить на поясе или пристегнуть к рюкзаку. Размер – 112x283 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter