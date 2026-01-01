JJC NLP-28 чехол для объектива

Артикул: NVF-9080

JJC NLP-28 – неопреновый чехол для объектива.

Чехол для объективов размером до 100x280 мм. Благодаря толстому слою наполнителя прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. На чехле предусмотрены карабин и петля для ремня, благодаря чему его можно носить на поясе или пристегнуть к рюкзаку. Размер – 112x283 мм.