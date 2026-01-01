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JJC JN-M чехол для объектива

JJC JN-M чехол для объектива

JJC
Артикул: NVF-9089

JJC JN-M – неопреновый чехол для объектива.

Чехол для объективов размером 62x68 мм. Благодаря неопрену прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. Удобная застежка обеспечивает быстрый и легкий доступ к устройству.

Описание

JJC JN-M чехол для объектива

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