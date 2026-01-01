JJC JN-21 чехол для объектива

Артикул: NVF-9085

JJC JN-21 – неопреновый чехол для объектива.

Чехол для объективов размером до 85x120 мм. Благодаря толстому слою наполнителя прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. Удобная застежка обеспечивает быстрый и легкий доступ к устройству.