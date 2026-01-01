Артикул: NVF-9087

JJC DLP-2 – чехол для объектива с противоударной защитой.

Чехол для объективов размером до 85x150 мм. Благодаря толстому слою наполнителя прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. На чехле предусмотрена петля для ремня, благодаря чему его можно носить на поясе.