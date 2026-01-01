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YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon
YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon
YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon
YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon
YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon
YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon

YongNuo 35 F2.0 объектив для Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-9889

YongNuo 35 F2.0 - универсальный светосильный объектив для Nikon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажейДистанция фокусировки - от 25 см.

Описание

Объектив, предназначенный для полнокадровых камер, но также может использоваться с камерами, имеющими датчик APS-C. Приравнивается к 56 мм на кроп-матрице.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена диафрагмой f/2.0, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм и минимальную дистанцию фокусировки всего 25 сантиметров.Светосила F2.0 объектива достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию на открытой диафрагме.

Диафрагма с семью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 35
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.0
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 25
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/7
  • лепестки диафрагмы - 7
  • размер фильтра, мм - 52
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • размеры, мм – 73х59
  • вес, г - 155

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