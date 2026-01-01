YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon

Объектив совместим как с полнокадровыми камерами, так и сенсором формата APS-C. Имеет мотор для автофокусировки и переключатель режимов ручной и автофокусировки. Также в объективе предусмотрена механическая шкала фокусировки и маркировка, помогающая определять глубину резкости.
Оптические элементы имеют многослойное просветление для подавления бликов и переотражений.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 100
- максимальное значение диафрагмы - f/2.0
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки, см - 30
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/8
- лепестки диафрагмы - 9
- размер фильтра, мм - 58
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- размеры, мм – 76,6х110
- вес, г - 500