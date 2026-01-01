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YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon
YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon
YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon
YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon
YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon
YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon

YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9885

YongNuo 100mm F2.0 - телеобъектив с постоянным фокусным расстоянием для фотокамер системы Canon.

Объектив подойдет для съемки спортивных событий, а также для портретной съемки. Он имеет значительную светосилу и оптические элементы с многослойным просветлением. Корпус выполнен из пластика.

Описание

Объектив совместим как с полнокадровыми камерами, так и сенсором формата APS-C. Имеет мотор для автофокусировки и переключатель режимов ручной и автофокусировки. Также в объективе предусмотрена механическая шкала фокусировки и маркировка, помогающая определять глубину резкости.

Оптические элементы имеют многослойное просветление для подавления бликов и переотражений.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 100
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.0
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 30
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/8
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 58
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • размеры, мм – 76,6х110
  • вес, г - 500

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