Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив

В оптической схеме объектива есть один SLD элемент в задней группе из специального стекла со сверхнизкой дисперсией для исправления хроматической аберрации. Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу. Ультразвуковой мотор в приводе автофокуса обеспечивает бесшумную и высокоскоростную автофокусировку с возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим. Объектив имеет внутреннюю фокусировку.
Объектив рыбий глаз создает изображение с углом обзора 180 градусов в виде круга диаметром 12,3 мм в центре кадра с черным полем вокруг изображения. Такое изображение недоступно простому человеческому глазу и может с успехом использоваться в фотографии. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.
Слишком большой угол обзора не позволяет использовать резьбовые фильтры, поэтому фильтры крепятся сзади объектива с помощью специального держателя.
Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 4,5
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки, см – 13,5
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 9/13
- лепестки диафрагмы - 6
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- максимальное увеличение - 1:6
- размеры, мм – 76,2х77,8
- вес, г - 470