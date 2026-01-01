Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив

Описание

В оптической схеме объектива есть один SLD элемент в задней группе из специального стекла со сверхнизкой дисперсией для исправления хроматической аберрации. Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу. Ультразвуковой мотор в приводе автофокуса обеспечивает бесшумную и высокоскоростную автофокусировку с возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим. Объектив имеет внутреннюю фокусировку.

Объектив рыбий глаз создает изображение с углом обзора 180 градусов в виде круга диаметром 12,3 мм в центре кадра с черным полем вокруг изображения. Такое изображение недоступно простому человеческому глазу и может с успехом использоваться в фотографии. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.

Слишком большой угол обзора не позволяет использовать резьбовые фильтры, поэтому фильтры крепятся сзади объектива с помощью специального держателя.

Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: