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Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив
Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив
Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив
Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив

Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY объектив

Sigma
Артикул: NVF-9402

Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye HSM SONY - сверхширокоугольный объектив типа FishEye.

Разработан специально для малоформатных цифровых зеркальных фотокамер, и не может использоваться с полноформатными и пленочными камерами. Снабжен ультразвуковым мотором автофокуса.

Описание

В оптической схеме объектива есть один SLD элемент в задней группе из специального стекла со сверхнизкой дисперсией для исправления хроматической аберрации. Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу. Ультразвуковой мотор в приводе автофокуса обеспечивает бесшумную и высокоскоростную автофокусировку с возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим. Объектив имеет внутреннюю фокусировку.

Объектив рыбий глаз создает изображение с углом обзора 180 градусов в виде круга диаметром 12,3 мм в центре кадра с черным полем вокруг изображения. Такое изображение недоступно простому человеческому глазу и может с успехом использоваться в фотографии. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.

Слишком большой угол обзора не позволяет использовать резьбовые фильтры, поэтому фильтры крепятся сзади объектива с помощью специального держателя. 

Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 4,5
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 13,5
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 9/13
  • лепестки диафрагмы - 6
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:6
  • размеры, мм – 76,2х77,8
  • вес, г - 470

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