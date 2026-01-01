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Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Nikon объектив
Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Nikon объектив
Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Nikon объектив
Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Nikon объектив

Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Nikon объектив

Samyang
Артикул: OLE-3914

Сверхширокоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием 14 мм и постоянной светосилой f/2.4. Байонет Nikon F. Полнокадровый объектив премиум-класса с ручной фокусировкой, с углом охвата до 114°, с высоким разрешением, без искажений, может использоваться для более чем 50-мегапиксельной фотографии и 8K-кинематографии с новейшими моделями цифровых зеркальных камер. Подходит для съемки внутри помещений, съемки архитектуры, пейзажа и неба.

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 14 мм
  • Диафрагма F2.4
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Nikon F
  • Автоматическая фокусировка нет
  • Число элементов / групп элементов 18 / 14
  • Число асферических элементов 3 (1 из которых гибридная)
  • Число низкодисперсных элементов 2
  • Число элементов с высоким преломлением 3
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м
  • Угол обзора 114.1 град
  • Угол обзора APS-C 89.2 град.
  • Размеры 95 х 109.4 мм
  • Вес 791 г

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