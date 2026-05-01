Объективы Samyang – светосильная оптика для фото и кино

Samyang – доступная светосильная оптика для фото и киносъёмки

Samyang Optics (Самьянг) – южнокорейский производитель, который заслужил мировое признание благодаря высококачественным светосильным объективам с ручной фокусировкой и доступной ценой. Бренд известен своей линейкой кинообъективов VDSLR, а также современными автофокусными моделями (AF) для систем Sony E, Nikon Z и Canon RF. Samyang – это выбор фотографов и видеографов, которые хотят получить максимальное качество изображения, красивое боке и отличную светосилу без переплаты за раскрученный бренд.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий спектр оптики Samyang для разных задач:

Автофокусные объективы (AF) для Sony FE – популярные фикс-фокальные (35mm f/1.4 II, 50mm f/1.4 II, 85mm f/1.4 II, 135mm f/1.8) и зум-объектив AF 24-70mm f/2.8 для портретной, репортажной и студийной съёмки;

– популярные фикс-фокальные (35mm f/1.4 II, 50mm f/1.4 II, 85mm f/1.4 II, 135mm f/1.8) и зум-объектив AF 24-70mm f/2.8 для портретной, репортажной и студийной съёмки; Кинообъективы VDSLR MK2 – профессиональная серия с T-диафрагмой, рассчитанная на видеосъёмку, с защитой от непогоды и фокусными 24mm T1.5, 50mm T1.5, а также сверхширокоугольный 14mm T3.1 для полнокадровых камер (Sony E, Canon RF, Nikon, Fujifilm X, MFT);

– профессиональная серия с T-диафрагмой, рассчитанная на видеосъёмку, с защитой от непогоды и фокусными 24mm T1.5, 50mm T1.5, а также сверхширокоугольный 14mm T3.1 для полнокадровых камер (Sony E, Canon RF, Nikon, Fujifilm X, MFT); Сверхширокоугольные объективы с ручной фокусировкой (MF) – модели 14mm f/2.8 MK2 для пейзажной и архитектурной съёмки;

– модели 14mm f/2.8 MK2 для пейзажной и архитектурной съёмки; Аксессуары – оригинальные бленды (Lens Hood) для совместимых объективов Samyang.

Почему фотографы и видеографы выбирают Samyang:

✓ Соотношение цена / качество – светосила f/1.4 и отличная резкость за адекватные деньги;

✓ Красивое боке – благодаря многолепестковой диафрагме (от 7 до 9 лепестков);

✓ Совместимость – объективы доступны под все популярные байонеты: Sony E (FE), Canon RF, Nikon Z (AF), Fujifilm X, Micro 4/3 (MFT);

✓ Профессиональные кино-серии – объективы VDSLR MK2 имеют стандартизированные T-диафрагмы, защиту от погоды и модульные кольца для фоллоу-фокуса;

✓ Улучшенная конструкция – модели MK2 получили резиновые кольца фокусировки, пылевлагозащиту и возможность плавного отключения щелчков диафрагмы.

Как выбрать объектив Samyang?

Для фотографии: обратите внимание на серию AF (автофокус) или MF High-Speed (ручной фокус). Для видеосъёмки: лучший выбор — кинообъективы VDSLR MK2 с T-диафрагмой и стандартизированным расположением колец. Для пейзажей и архитектуры: сверхширокоугольный 14mm f/2.8. Для портретов и репортажа: 35mm, 50mm или 85mm f/1.4.

Как купить объектив Samyang в photogora.ru?

Вы можете заказать любую оптику с доставкой по Москве и всей России или забрать её самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Наши специалисты помогут подобрать объектив под ваш байонет и задачи.