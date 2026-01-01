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Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив

Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив

Canon
Артикул: OLE-1711

Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив

Легкий и компактный сверхширокоугольный зум-объектив с переменной диафрагмой позволяет фотографировать в условиях ограниченного пространства. Подходит для тревел-фотографии, съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии.

Описание

Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Стабилизатор изображения (IS) объектива эффективно компенсирует любые сотрясения камеры, благодаря чему желаемый кадр получается с первого раза даже при слабом освещении.

Мотор STM обеспечивает плавную фокусировку, что также удобно при видеосъемке.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние - 10-18 мм
  • Эквивалентное фокусное расстояние - 16-29 мм
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 14/11
  • Количество лепестков диафрагмы - 7
  • Минимальная диафрагма- 22-29
  • Минимальное расстояние фокусировки (м) -0,22
  • Максимальное увеличение (x) - 0,15 (при 18 мм)
  • Информация о расстоянии -Да
  • Стабилизатор изображения - 4.0
  • Привод автофокусировки -STM
  • Диаметр фильтра - 67 мм
  • Вес - 240 гр.

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