Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив

Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
Стабилизатор изображения (IS) объектива эффективно компенсирует любые сотрясения камеры, благодаря чему желаемый кадр получается с первого раза даже при слабом освещении.
Мотор STM обеспечивает плавную фокусировку, что также удобно при видеосъемке.
Характеристики:
- Фокусное расстояние - 10-18 мм
- Эквивалентное фокусное расстояние - 16-29 мм
- Конструкция объектива (элементы/группы) - 14/11
- Количество лепестков диафрагмы - 7
- Минимальная диафрагма- 22-29
- Минимальное расстояние фокусировки (м) -0,22
- Максимальное увеличение (x) - 0,15 (при 18 мм)
- Информация о расстоянии -Да
- Стабилизатор изображения - 4.0
- Привод автофокусировки -STM
- Диаметр фильтра - 67 мм
- Вес - 240 гр.