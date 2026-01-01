Phottix (50600) EW-83H бленда для объектива Canon EF 24-105 mm F/4L IS USM

Артикул: DAN-3619

Бленда Phottix (50600) EW-83H для объектива Canon EF 24-105MM F/4L IS USM.

Бленда для объектива Canon EF 24-105MM F/4L IS USM. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.