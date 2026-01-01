Phottix EW-78BII (50560) бленда для объектива EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix EW-78II - бленда для объективов Canon.
Совместима с Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.