Phottix EW-78BII (50560) бленда для объектива EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Артикул: DAN-1504

Phottix EW-78II - бленда для объективов Canon.

Совместима с Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.