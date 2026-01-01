Phottix (50550) EW-73 II бленда для объектива Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM

Артикул: DAN-3615

Бленда Phottix (50550) EW-73 II для объектива Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM.

Бленда для объектива Canon EF 24-85/3,5-4,5. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.