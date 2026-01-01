Phottix (50630) ET-65III бленда для объектива Canon

Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Phottix (50630) ET-65III для объектива Canon.
Бленда для объектива Canon EF 85mm F/1.8 USM. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.