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Phottix (50630) ET-65III бленда для объектива Canon

Phottix (50630) ET-65III бленда для объектива Canon

Phottix
Артикул: DAN-3618

Бленда Phottix (50630) ET-65III для объектива Canon.

Бленда для объектива Canon EF 85mm F/1.8 USM. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Phottix (50630) ET-65III бленда для объектива Canon

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Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.

210 ₽
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