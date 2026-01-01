Phottix (50630) ET-65III бленда для объектива Canon

Артикул: DAN-3618

Бленда Phottix (50630) ET-65III для объектива Canon.

Бленда для объектива Canon EF 85mm F/1.8 USM. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.