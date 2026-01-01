Phottix (52503) трехступенчатая складная резиновая бленда 58 мм

Артикул: DAN-3621

Трехступенчатая складная резиновая бленда Phottix (52503), диаметром - 58 мм.

Бленда для объектива диаметром 58 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.