Phottix (52503) трехступенчатая складная резиновая бленда 58 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Трехступенчатая складная резиновая бленда Phottix (52503), диаметром - 58 мм.
Бленда для объектива диаметром 58 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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