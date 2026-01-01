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Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus LH-61F металлическая бленда для объектива M7518.
LH-61F - круглая бленда, разработанная специально для объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 75мм 1:1,8. Предотвращает засветку при съемке в контровом свете. Бленда изготовлена из металла и гармонично дполняет дизайн объектива 75мм. Благодаря особому механизму крепления, бленду можно установить в любой позиции, что обеспечивает дополнительное удобство при транспортировке.
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