Артикул: MTG-0563

Olympus LH-61F металлическая бленда для объектива M7518.

LH-61F - круглая бленда, разработанная специально для объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 75мм 1:1,8. Предотвращает засветку при съемке в контровом свете. Бленда изготовлена из металла и гармонично дполняет дизайн объектива 75мм. Благодаря особому механизму крепления, бленду можно установить в любой позиции, что обеспечивает дополнительное удобство при транспортировке.