JJC LS-72 бленда пластиковая 72 мм

Артикул: NVF-9663

JJC LS-72 - бленда лепестковая. Диаметр - 72 мм. Материал - пластик.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.