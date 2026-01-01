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JJC LS-62 бленда пластиковая 62 мм

JJC LS-62 бленда пластиковая 62 мм

JJC
Артикул: NVF-9660

JJC LS-62 - бленда лепестковая. Диаметр - 62 мм. Материал - пластик.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Описание

JJC LS-62 бленда пластиковая 62 мм

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