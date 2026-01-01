JJC LS-49 бленда пластиковая 49 мм

Артикул: NVF-9656

JJC LS-49 - бленда лепестковая. Диаметр - 49 мм. Материал - пластик.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.