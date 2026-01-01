JJC LN-N101 бленда для объектива NIKON 1 NIKKOR 10-30mm f/3.5-5.6 VR

Артикул: NVF-9697

JJC LN-N101 - бленда для объектива Nikon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Nikon 1, NIKKOR 10-30mm f/3.5-5.6 VR.