JJC LH-XC1650 бленда для объектива FUJIFILM XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS

Артикул: NVF-9696

JJC LH-XC1650 - бленда для объектива FUJIFILM.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом FUJIFILM XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS.