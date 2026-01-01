JJC LH-XC1650 бленда для объектива FUJIFILM XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS

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Москва
Малая Семеновская 3с6
JJC LH-XC1650 - бленда для объектива FUJIFILM.
Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.
Совместима с объективом FUJIFILM XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS.
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