JJC LH-JDC90 бленда для Canon PowerShot SX60 HS

Артикул: NVF-9695

JJC LH-JDC90 - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon PowerShot SX60 HS.