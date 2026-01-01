JJC LH-JDC60 бленда для объектива Canon PS-SX30 IS, PS-SX40 HS

Артикул: NVF-9692

JJC LH-JDC60 - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon PS-SX30 IS, PS-SX40 HS.