JJC LH-DA09 бленда для объектива Tamron 28-75mm f/2.8, 17-50mm f/2.8

Артикул: NVF-9691

JJC LH-DA09 - бленда для объектива Tamron.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Tamron 28-75mm f/2.8, 17-50mm f/2.8.