JJC LH-78E бленда для объектива Canon EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM

Артикул: NVF-9687

JJC LH-78E - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM.