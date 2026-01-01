JJC LH-73C бленда для объектива Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Артикул: NVF-9685

JJC LH-73C - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM.