JJC LH-71 II бленда для объектива Canon EF 50/1.4

Артикул: NVF-9684

JJC LH-71 II - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon EF 50/1.4.