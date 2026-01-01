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JJC LH-68 бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM

JJC LH-68 бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM

JJC
Артикул: NVF-9682

JJC LH-68 - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе. 

Совместима с объективом Canon EF 50mm f/1.8 STM.

Описание

JJC LH-68 бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM

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