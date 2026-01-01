JJC LH-65III бленда для объектива Canon EF 85/1.8 USM

Артикул: NVF-9681

JJC LH-65III - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Canon EF 85/1.8 USM.