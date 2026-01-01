JJC LH-53 бленда для объектива Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR

Артикул: NVF-9672

JJC LH-53 - бленда для объектива Nikon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR.