JJC LH-45 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR

Артикул: NVF-9668

JJC LH-45 - бленда для объектива Nikon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Nikon AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR.