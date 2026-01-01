JJC LH-39 бленда для объектива Nikon AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

Артикул: NVF-9667

JJC LH-39 - бленда для объектива Nikon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Nikon AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR.