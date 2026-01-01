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Fujimi FBHB-35 бленда для Nikon AF-S 17-35/2.8,AF-S DX VR 55-200/4-5.6,AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6

Fujimi FBHB-35 бленда для Nikon AF-S 17-35/2.8,AF-S DX VR 55-200/4-5.6,AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6

Fujimi
Артикул: DAN-1322

Fujimi FBHB-35 - бленда для Nikon AF-S 17-35/2.8, AF-S DX VR 55-200/4-5.6, AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6.

Бленда совместима с объективами Nikon AF-S 17-35/2.8, AF-S DX VR 55-200/4-5.6, AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Fujimi FBHB-35 бленда для Nikon AF-S 17-35/2.8,AF-S DX VR 55-200/4-5.6,AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6

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