Артикул: DAN-1322

Fujimi FBHB-35 - бленда для Nikon AF-S 17-35/2.8, AF-S DX VR 55-200/4-5.6, AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6.

Бленда совместима с объективами Nikon AF-S 17-35/2.8, AF-S DX VR 55-200/4-5.6, AF-S DX VR II 18-200/3.5-5.6. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.