Fujimi FBEW-88D бленда для Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

Артикул: DAN-3312

Бленда Fujimi FBEW-88D для Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM.

Бленда применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Изготовлена из высококачественного пластика. Тип крепления - байонет.