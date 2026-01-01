images
Fujimi FBEW 88E бленда для Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM

Fujimi FBEW 88E бленда для Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM

Fujimi
Артикул: DAN-1315

Fujimi FBEW 88E - бленда для Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM.

Бленда совместима с Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Fujimi FBEW 88E бленда для Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Урок 2 из цикла видеоуроков про фотографию. Фотографический язык. Фактурные поверхности
Урок 2 из цикла видеоуроков про фотографию. Фотографический язык. Фактурные поверхности
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.