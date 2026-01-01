Артикул: DAN-1315

Fujimi FBEW 88E - бленда для Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM.

Бленда совместима с Canon EF 16-35 mm f2.8 II USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.