Артикул: DAN-1321

Fujimi FBEW-83J - бленда для Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM.

Бленда совместима с Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.