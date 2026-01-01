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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBEW-83E - бленда для Canon EF 16-35 2.8L USM, EF 17-40 f/4L USM, EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM.
Бленда совместима с объективами Canon EF 16-35 2.8L USM, EF 17-40 f/4L USM, EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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