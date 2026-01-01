Fujimi FBEW-82 бленда для Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBEW-82 для Canon EF 16-35mm f/4L IS USM.
Бленда применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Изготовлена из высококачественного пластика. Тип крепления - байонет.
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