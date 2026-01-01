Fujimi FBEW 78B II бленда для Canon EF 28-135 mm f/3.5 IS USM

Артикул: DAN-1312

Fujimi FBEW 78B II - бленда для Canon EF 28-135mm f/3.5 IS USM.

Бленда совместима с Canon EF 28-135mm f/3.5 IS USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.