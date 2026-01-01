Fujimi FBET-87 бленда для Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBET-87 для Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens.
Лепестковая бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens.
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