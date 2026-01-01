Fujimi FBET-83D бленда для Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS II USM

Артикул: DAN-3308

Бленда Fujimi FBET-83D для Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS II USM.

Бленда применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Изготовлена из высококачественного пластика. Тип крепления - байонет.