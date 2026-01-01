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Fujimi FBET-65B бленда для Canon 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, 70-300mm f/4-5.6 IS USM

Fujimi FBET-65B бленда для Canon 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, 70-300mm f/4-5.6 IS USM

Fujimi
Артикул: DAN-5667

Бленда Fujimi FBET-65B для Canon 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM и 70-300mm f/4-5.6 IS USM.

Бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Canon 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM и 70-300mm f/4-5.6 IS USM

Описание

Fujimi FBET-65B бленда для Canon 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, 70-300mm f/4-5.6 IS USM

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