Артикул: DAN-1499

Flama EW-73B - бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2.

Бленда для объектива, типа Canon EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке и уменьшает вероятность появления на снимках засветки и бликов, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.