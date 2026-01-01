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Flama EW-73B бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2
Flama EW-73B бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2
Flama EW-73B бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2

Flama EW-73B бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2

Flama
Артикул: DAN-1499

Flama EW-73B - бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2.

Бленда для объектива, типа Canon EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке и уменьшает вероятность появления на снимках засветки и бликов, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Flama EW-73B бленда для объектива EF-S 17-85/f3.5-4.5 35/f2

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