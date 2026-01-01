Canon Lens Hood ES-71II бленда для объектива

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon Lens Hood ES-71II – бленда для объективов Canon. Совместима с Canon EF 50mm F/1.4 USM Lens. Ее особенностью является внутреннее черное, фетровое покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. А также за счет бленды обеспечивается некоторая дополнительная защита объектива от случайного удара.
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