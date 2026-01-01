Samyang Lens Hood SH-13 (для AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE) бленда

Артикул: OLE-3882

Бленда для зум-объектива AF 35-100mm f/2-2.8 Sony FE. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.