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Samyang Lens Hood SH-13 (для AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE) бленда

Samyang Lens Hood SH-13 (для AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE) бленда

Samyang
Артикул: OLE-3882

Бленда для зум-объектива AF 35-100mm f/2-2.8 Sony FE. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.

Описание

Samyang Lens Hood SH-13 (для AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE) бленда

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