Samyang Lens Hood HR-135 (для 135mm f/2, T2.2) бленда

Артикул: OLE-3881

Бленда для телеобъектива 135mm f/2 Т2.2. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.